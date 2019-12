Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Brandrauch aus einem Kaminofen breitet sich in den Wohnraum aus

Kamen (ots)

Am späten Freitagabend (13.12.2019) wurde die Freiwillige Feuerwehr Kamen zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen zu einer Brandmeldung alarmiert, bei der ein Kamin eine Rolle spielte. Dieses Mal wurde der Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einem Kamin innerhalb einer Wohnung in der Straße Südholz gemeldet.

Alarmiert wurde daraufhin die hauptamtliche Wache sowie die Löschgruppe Methler. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte eine leicht verrauchte Souterrainwohnung eines Dreifamilienhauses festgestellt werden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte die Wohnung zuvor eigenständig verlassen und gab an, dass es beim Anzünden des Kamingutes nach kurzer Zeit zu einer Rauchentwicklung aus mehreren Öffnungen des Kamins gekommen sei. Verletzungen trug die Bewohnerin nicht davon.

Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt um das Innere des Gebäudes auf gefährdete Personen und einen möglichen Brand zu kontrollieren. Glücklicherweise waren keine weiteren Personen im Gebäude von der Verrauchung betroffen. Auch eine Brandausbreitung wurde nicht festgestellt.

Das Brandgut wurde daraufhin mit so genannten Schuttmulden aus dem Kaminofen geräumt, aus dem Gebäude gebracht und auf der Straße abgelöscht. Parallel wurde die Drehleiter aufgebaut und der Kaminzug von oben kontrolliert. Die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich darauf, die betroffene Wohnung zu belüften, so dass die Bewohnerin im Anschluss in ihre Wohnung zurückkehren konnte.

Der hinzugezogene Schornsteinfeger übernahm die weitere Ermittlung der Ursache.

Die Feuerwehr Kamen war mit diesem Einsatz rund eine Stunde beschäftigt.

