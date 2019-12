Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Gemeldeter Kaminbrand in der Danziger Straße in Kamen-Mitte

Kamen (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "Feuer-2, Kaminbrand" wurden die hauptamtliche Wache und die Löschgruppe Kamen-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Kamen am Donnerstagabend (12.11.19) um 20:55 Uhr in die Danziger Straße alarmiert. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es offenbar beim Anzünden des Kamins zu vermehrter Flammenbildung gekommen war. Eine Durchzündung in den Kamin fand jedoch nicht statt. Die Feuerwehr kontrollierte vorsorglich die Feuerstätte und den Kamin mit Schornsteinfegerwerkzeug. Mit der Drehleiter wurde der Kamin zudem von oben kontrolliert. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war allerdings nicht erforderlich. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Kamen

Volker Rost

Telefon: 0160 / 97496087

E-Mail: volker.rost@feuerwehr.kamen.de

http://www.feuerwehr-kamen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell