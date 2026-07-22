Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht auf der BAB 6 zwischen Autobahnkreuz Neunkirchen und der Anschlussstelle Homburg (Fahrtrichtung Mannheim)

Kirkel (ots)

Am 22.07.2026 gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen dem Autobahnkreuz Neunkirchen und der Anschlussstelle Homburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der Unfallverursacher und die Geschädigte befahren mit ihren jeweiligen PKW die linke Fahrspur der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Neunkirchen und der Anschlussstelle Homburg. Ca. 500 Meter vor der Anschlussstelle Homburg löst sich der Unterbodenschutz am PKW des Unfallverursachers, wird über die Fahrbahn geschleudert und kollidiert mit der Fahrzeugfront des PKWs der Geschädigten. Am PKW der Geschädigten entsteht Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Im Anschluss setzt der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Sollten Zeugen Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

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