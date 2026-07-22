Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Trunkenheitsfahrt und Straßenverkehrsgefährdung in St. Ingbert. Die Polizei sucht Zeugen.

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 22.07.2026 von 15:00 Uhr bis 22.07.2026 bis 15:30 Uhr führte ein Fahrzeugführer infolge des Genusses alkoholischer Getränke sein Fahrzeug in der Elversberger Straße in Fahrtrichtung Josefstaler Straße in St. Ingbert. Der Fahrzeugführer überholte ein Fahrzeug in einem unübersichtlichen Kurvenbereich, wodurch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer auf den Bordstein ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht nach Zeugen bzw. Geschädigten in der vorliegenden Sache. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann oder selbst an der Situation beteiligt war wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert, 06894 / 1090, zu melden.

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