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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Rollerdiebstahl

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 19.07.2026, 17:00 Uhr und dem 20.07.2026, 13:00 Uhr ereignete sich in der Dr.-Schier-Straße in 66386 St. Ingbert ein Diebstahl. Demnach wurde ein schwarzer Motorroller, genauer eine Yamaha SE42 / XC125 mit Saarbrücker Kreiskennzeichen, vor einem der dortigen Wohnanwesen entwendet. Der besagte Motorroller konnte ca. 240m von der Tatörtlichkeit entfernt nahe der Einmündung Dr.-Schier-Straße/Südendstraße aufgefunden werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl und sucht nach Zeugen der Tat. Sollten Zeugen Angaben zum Tatgeschehen machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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