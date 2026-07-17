Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung durch Graffiti Josefstaler Straße St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 13.07.2026 gegen 19:00 Uhr bis 14.07.2026 um 19:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Hierbei wurde die Hauswand von zwei Anwesen in der Josefstaler Straße und in der Theresienstraße in St. Ingbert mit Farbe beschmiert.

Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

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