Polizeiinspektion Sankt Ingbert
POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Leichtkraftfahrer
St. Ingbert (ots)
Am 15.07.2026 gegen 12:10 Uhr ereignete sich in der Parallelstraße in St. Ingbert ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein Leichtkraftfahrer, welcher die Parallelstraße aus Richtung Hassel kommend befahren hat, mit einem abbiegenden Transporter. Der Leichtkraftfahrer wird hierbei schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des Transporters bleibt unverletzt.
Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Eur geschätzt.
Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.
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