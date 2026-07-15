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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Leichtkraftfahrer

St. Ingbert (ots)

Am 15.07.2026 gegen 12:10 Uhr ereignete sich in der Parallelstraße in St. Ingbert ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein Leichtkraftfahrer, welcher die Parallelstraße aus Richtung Hassel kommend befahren hat, mit einem abbiegenden Transporter. Der Leichtkraftfahrer wird hierbei schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des Transporters bleibt unverletzt.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Eur geschätzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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