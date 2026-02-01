PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IGB: Vermisste Senorin im Bereich St. Ingbert (öffentlichkeitsfahndung)

St. Ingbert (ots)

Seit dem 01.02.2026 gegen 13:20 Uhr ist eine 90-Jährige aus der KRS Seniorenresidenz, Klaus-Tussing-Straße 3 in St. Ingbert abgängig. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 158cm groß
   - schlanke Statur
   - kurze, weiße Haare
   - schwarze Fleecejacke
   - dunkle Hose
   - trägt eine braune Handtasche mit sich

Die Vermisste ist dement und gut zu Fuß. Letztmalig wurde diese im Bereich der Seniorenresidenz gesichtet und unterhielt sich mit einer Zeugin, welche Angab, dass die Dame auf dem Weg in Richtung Innenstadt gewesen wäre.

Die Polizei St. Ingbert kann aktuell nicht ausschließen, dass die 90-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Die Bevölkerung wird darum Erkenntnisse zur Person an die Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) mitzuteilen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

