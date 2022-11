POL-IGB: Sachbeschädigung an Omnibussen durch Zerstechen der Reifen

St. Ingbert (ots) - Am 30.11.2022 kam es gegen 06:40 Uhr im Bereich der Kaiserstraße in St. Ingbert zu einem PKW-Vollbrand. Ursache des Brandes war nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt. Die Kaiserstraße war in besagtem Bereich für ca. 80 Minuten voll gesperrt. Zu einem Menschenschaden kam es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR, Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Ingbert Kaiserstraße 48 66386 St. ...

