Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrraddiebstahl in der Poststraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 10.10.2022 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Poststraße, in St. Ingbert. Das Fahrrad wurde durch den Geschädigten mittels Kabelschloss an einem Fahrradständer in der Nähe der dortigen Postfiliale abgestellt. Der Täter entfernte das Fahrrad auf bislang unbekannte Art und Weise, mitsamt dem Kabelschloss aus dem Fahrradständer. Das Fahrrad ist dunkelblau mit weißen Streifen. Weiterhin sind am Gebäckträger zwei Fahrradtaschen angebracht. Besonders auffällig sei zudem, dass das Fahrrad über eine unterschiedliche Bereifung verfügt. Das Fahrrad ist ca. vier Jahre alt und hat einen Zeitwert im oberen dreistelligen Bereich. Es wird wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahles ermittelt. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0 entgegen.

