Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Wohnungsbrand in der Glashütter Straße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Montagmorgen wurde gegen 11 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Glashütter Straße in St. Ingbert gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizei St. Ingbert wurde dichter Rauch aus einer der oberen Wohnungen in dem dreistöckigen Wohnanwesen festgestellt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Hausbewohner aus dem Haus evakuiert werden. Die betroffene Wohnung eines 72-Jährigen konnte zwischenzeitlich als Brandort ausgemacht werden. Durch eine Fehlbedienung wurde die Mikrowelle in Brand gesetzt. Durch erste Löschmaßnahmen durch den Mann selbst und später durch die Feuerwehr, konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Von Sachschäden sind ausschließlich Einrichtungsgegenstände des Mannes selbst betroffen. Letztendlich kam es zu keinen Personenschäden. Der Mann kam aufgrund seines schlechten gesundheitlichen Zustandes, unabhängig von dem Brandgeschehen, in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach Belüftung der Wohnung und des Treppenhauses war das Wohnanwesen wieder bewohnbar. Neben den Einsatzkräften der Polizei, war die Feuerwehr St. Ingbert mit mehreren Löschfahrzeugen und der Rettungsdienst samt Notarzt im Einsatz. In der Glashütter Straße und der Rentamtstraße kam es über ca. 45 Minuten zu geringfügigen Auswirkungen auf den fließenden Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell