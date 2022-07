Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Kfz. Lindenstraße Hassel

St. Ingbert (ots)

In der Zeit von dem 08.07.2022 22:30 Uhr bis 09.07.2022 ca. 09:30 Uhr kam in der Lindenstraße in St. Ingbert-Hassel zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW (Roter Kleinwagen mit HOM-Kreiskennzeichen). Die rechte Heckleuchte des PKW wurde hierbei beschädigt.

Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann Angaben zum Fahrer des schwarzen Mercedes-Benz machen oder wurde von diesem ebenfalls gefährdet, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

