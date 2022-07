Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruchsdiebstahl in Physio-Praxis in der Bahnhofstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

In der Nacht vom 08.07.2022, auf den 09.07.2022, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine physiotherapeutische Praxis in der Bahnhofstraße, in St. Ingbert-Rohrbach. Ein bislang unbekannter Täter muss hier mittels brachialer Gewalt die Eingangstür zur Praxis aufgebrochen haben. Aus der Praxis wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden an der Tür hingegen war im mittleren bis oberen dreistelligen Bereich angesiedelt. Anwohner und Passanten, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden darum gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, zu melden.

