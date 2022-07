Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrraddiebstahl in St. Ingbert-Rentrisch

St. Ingbert-Rentrisch (ots)

In der Sebastian-Kurtz-Straße, in St. Ingbert-Rentrisch, wurde vom 08.07.2022, 21:45 Uhr, auf den 09.07.2022, 03:00 Uhr, ein graues Mountainbike entwendet. Dieses war dort an einer Laterne festgekettet. Der bislang unbekannte Täter löste das Fahrrad auf unbekannte Art und Weise von der Laterne und entwendete es mitsamt dem Schloss. Der Geschädigte, ein 17-Jähriger aus St. Ingbert, stellte den Diebstahl zwar noch in der Nacht fest, beanzeigte die Tat jedoch erst im Nachhinein bei der Polizei. Das Fahrrad hatte einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden darum gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert zu melden.

