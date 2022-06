Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Südstraße

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 28.06.2022, kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Südstraße in 66386 St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursachende unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Die Geschädigte hatte ihren PKW, ein grauer BMW mit M-Kreiskennzeichen, ordnungsgemäß zwischen einem Geschäft für Tierbedarf und einem Drogeriefachgeschäft abgestellt. Ihr Fahrzeug wurde vom Verursachenden - vermutlich beim Ausparken - im Bereich des hinteren Stoßfängers (linksseitig) beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell