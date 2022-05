Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

Koelle-Karmann-Straße in St. Ingbert (ots)

Am Sonntag, den 01.05.2022, im Tatzeitraum zwischen 00:45 Uhr und 11:00 Uhr, kam es in der Koelle-Karmann-Straße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkter PKW (grauer VW Golf 4er) im Bereich der linken vorderen Stoßstange, sowie an der Motorhaube beschädigt. Der Unfallverursacher, welche nach aktuellem Ermittlungsstand ein Fahrradfahrer gewesen sein müsste, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

