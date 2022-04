Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verfolgungsfahrt

St. Ingbert (ots)

Am Montag, 25.04.2022, in der Zeit zwischen 10.50 und 11.20 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei, wobei es zu mehreren Verkehrsverstößen im Bereich St. Ingbert sowie der BAB 6 und BAB 8 kam. Ein roter Ford Mondeo mit SB-Kennzeichen fuhr von der Oststraße in St. Ingbert über die Kaiserstraße in Richtung Rohrbach, dort durch die Obere Kaiserstraße bis zur Autobahnauffahrt auf die BAB 6 auf in Richtung Mannheim. Am Kreuz Neunkirchen wechselte das Fahrzeug auf die BAB 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen. An der AS Wellesweiler wurde die BAB 8 verlassen. Das Fahrzeug wurde grob verkehrswidrig und mit erheblicher Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten sowohl innerorts als auch auf der Autobahn geführt. Das Fahrzeug wurde von Polizeifahrzeugen mit eingeschalteten Sondersignalen verfolgt. Verkehrsteilnehmer die genötigt bzw. gefährdet wurden oder Zeugen der Verstöße, möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter Tel. 06894-1090 in Verbindung setzen.

