Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Besucherbergwerk, Polizei St. Ingbert sucht Zeugen

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 23.04.2022, 20:10 Uhr, auf den 24.04.2022, 10:25 Uhr, kam es in der Oberen Rischbachstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in den Gebäudekomplex des Besucherbergwerkes Obere Rischbach, in St. Ingbert. Der oder die Täter gingen am Gebäude mehrere Türen an und brachen diese auf. Im Gebäudeinneren verursachten der oder die Täter weit mehr Schaden, als dass sie letztendlich etwas entwenden konnten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Kriminalbeamte der saarländischen Polizei sicherten an der Tatörtlichkeit Spuren. Es wird wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung an die Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten.

