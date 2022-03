Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mindestens 13 Pkw in St. Ingbert zerkratzt

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 28.03.2022 auf den 29.03.2022 wurden in der St.-Barbara-Straße in St. Ingbert mindestens 13 in der Straße geparkte Pkw beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hatte wohl mit einem Schlüssel oder einem sonstigen spitzen Gegenstand an die jeweiligen Seiten der Fahrzeuge tiefe Kratzer eingebracht. Der entstandene Gesamtschaden wurde vorerst auf ca. 10000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Anwohner oder Passanten, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, unter der 06894/1090 mit der Polizei St. Ingbert Kontakt aufzunehmen.

