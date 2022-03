POL-IGB: Sachbeschädigung einer Hausfassade in der Elversberger Straße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Am 17.03.2022, gegen 09:50 Uhr, kam es in der Parallelstraße in St. Ingbert zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit anschließendem Alleinunfall. Der Fahrer eines getunten schwarzen Golf 5 GTI befuhr die Parallelstraße zum Tatzeitpunkt laut Zeugenaussagen mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Hasseler Straße. Im Rahmen einer ...

mehr