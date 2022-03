Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Fahrzeug Mörikestraße St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 09.03.2022 20:00 Uhr bis zum 10.03.2022 10:00 Uhr kam es in der Mörikestraße in 66386 St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Hierbei wurde vermutlich mittels einem Hammer die Windschutzscheibe des Pkw (Fiat 500 in blau) eingeschlagen.

Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Nach der Tat verließ der Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell