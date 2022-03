Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Arthur-Kratzsch-Straße. in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Donnerstagmittag, 10.03.2022, ereignete sich in der Zeit zwischen 11 und 13:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Schwimmbades, in der Arthur-Kratzsch-Straße, in St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte möglicherweise beim Ein- oder Ausparken seines Fahrzeuges, den lila farbenen Renault Zoe der 67-jährigen Geschädigten aus Quierschied. Dabei wurde das Fahrzeug der Geschädigten, welches an einer Ladesäule geparkt war, am Heck beschädigt. Der Sachschaden liegt dabei im unteren vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen der Tat werden darum gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell