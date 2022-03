POL-IGB: Polizei stellt Täter nach Bürgerhinweis:

St. Ingbert (ots) - Am 01.03.2022 gegen 03:00 Uhr konnte durch einen Anwohner ein, in Brand stehender, PKW in der Rittershofstraße in 66386 St. Ingbert-Hassel festgestellt werden. Beim Eintreffen von Kräften der Polizei und Feuerwehr vor Ort stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung des Feuers wurden zwei umliegend geparkte Fahrzeuge, sowie ein Tor einer Garage ebenfalls beschädigt. Durch die ...

