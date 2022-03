Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Einkaufsmarkt Oststraße St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 04.03.2022 gegen 22:10 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Einkaufsmarktes in der Oststraße in St. Ingbert. Dort brachen die Täter mittels eines Brecheisens das Fenstergitter des Damen WCs heraus, schlugen auf das Fenster ein und hebelten das Fenster mittels unbekanntem Hebelwerkzeug auf. Anschließend betraten die Täter den Einkaufsmarkt und entwenden mehrere Gegenstände. Eine intensiv nach den Täter durchgeführte Fahndung verlief leider nicht erfolgreich. Die entwendete Gegenstände konnten jedoch in unmittelbarer Nähe zum Tatort wieder aufgefunden werden.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell