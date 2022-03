Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Vollbrand eines PKW in St. Ingbert-Hassel

St. Ingbert (ots)

Am 01.03.2022 gegen 03:00 Uhr konnte durch einen Anwohner ein, in Brand stehender, PKW in der Rittershofstraße in 66386 St. Ingbert-Hassel festgestellt werden. Beim Eintreffen von Kräften der Polizei und Feuerwehr vor Ort stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung des Feuers wurden zwei umliegend geparkte Fahrzeuge, sowie ein Tor einer Garage ebenfalls beschädigt. Durch die Feuerwehrkräfte konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Die Löschung des Brandes konnte zeitnah erfolgen. Durch den Brand entsteht ein Sachschaden von geschätzten 35000 EUR. Ob es sich bei der Brandursache um Brandstiftung oder einen technischen Defekt des PKW handelt, wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben und somit zur Aufklärung der möglichen Tat beitragen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel.: 06894 / 1090.

