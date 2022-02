Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an PKW

Schmelzer Parkplatz, Poststraße, 66386 St. Ingbert (ots)

Am 26.02.2022 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurde auf dem "Schmelzer Parkplatz" in der Poststraße ein schwarzer 1er BMW mit IGB-Kreiskennzeichen von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Täter hatte den hinteren linken Fahrzeugbereich, beginnend hinter dem Griff der Fahrertür bis hin zur hinteren linken Lichteinheit, zerkratzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben und somit zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. 06894 / 1090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell