Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruchsdiebstahl in Bürogebäude bzw. Baustelle

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 18.02.2022, 16:00 Uhr, bis zum 21.02.2022, 06:30 Uhr, wurde von bislang unbekannten Tätern in ein sich im Umbau befindliches Bürogebäude in der Kaiserstraße in St. Ingbert eingebrochen.

Die Täter brachen den am Gebäude fest montierten Bauzaun auf und verschafften sich somit Zugang zu allen Räumlichkeiten des Gebäudes. Sie entwendeten mehrere Hilfsmittel des Bauunternehmens und trieben Unfug im Gebäude. Es wird von einem Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich ausgegangen.

Anwohner oder Passanten, die an besagtem Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, unter der 06894/1090 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

