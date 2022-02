Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

Neunkircher Weg, 66386 St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 17.02.2022, 17:00 Uhr, bis 18.02.2022, 15:00 Uhr, wurde in der Straße "Neunkircher Weg" in St. Ingbert ein gelber Opel Corsa mit IGB-Kreiskennzeichen von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Fahrzeug der Geschädigten stand am linken Fahrbahnrand vor dem Anwesen 82. Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher hatte das Fahrzeug der Geschädigten vermutlich beim Ausparken im hinteren rechten Fahrzeugbereich beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. 06894 / 1090.

