Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Radfahrer verunfallt im Wald wegen quer zum Weg gespanntem Stromkabel

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 52-jähriger Radfahrer mit seinem Mountainbike den Waldweg zwischen dem Glashütter-Weiher in Rohrbach und Spiesen. Circa einen Kilometer nach dem Glashütter-Weiher kollidierte der Radfahrer während der Fahrt mit einem für ihn kaum sichtbaren Stromkabel, welches quer über den Waldweg in Brusthöhe gespannt war, und kam zu Fall. Glücklicherweise verletzte sich der Radfahrer nur leicht und an seinem Mountainbike entstand lediglich geringer Sachschaden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort die Gefahrenstelle beseitigen und nahmen die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf.

Ihre Polizei St. Ingbert bittet Zeugen, die im Sachzusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der bekannten Telefonnummer 06894-1090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell