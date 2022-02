Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Falscher Polizeibeamter ergaunert Bargeld von einem Kind

St. Ingbert (ots)

Am 11.02.2022, zwischen 13:50 Uhr und 14:15 Uhr, kam es in der Pfarrgasse in 66386 St. Ingbert-Mitte zum Auftreten eines falschen Polizeibeamten. Der Täter gab sich gegenüber eines 11-jährigen Jungen als Polizeibeamter aus. Er trug hierbei uniformähnliche blaue Kleidung mit der Aufschrift "Polizei" und war mit einem blauen E-Bike mit Aufschrift "Polizei" sowie einem schwarz-blauen Fahrradhelm unterwegs.

Der Junge wurde durch den angeblichen Polizeibeamten angesprochen, da er mit seinem Fahrrad über den Gehweg gefahren sei. In der Folge gab der Täter gegenüber dem Jungen an, dass dies verboten sei und der Junge ihm nun 10 Euro geben müsse, was der Junge dann auch tat. Danach flüchtete der Täter samt Fahrrad in Richtung Wiesenstraße.

Während der Tat zeigte der Täter zudem einen angeblichen Dienstausweis, welcher sich von dem normalen Dienstausweis nur darin unterschied, dass auf diesem weder das Saarlandwappen noch ein Lichtbild zu sehen war. Die Polizei St. Ingbert warnt vor solchen betrügerischen Vorfällen und rät dringend, bei Erkenntnissen umgehend hiesige Dienststelle zu informieren. Ein Dienstausweis beinhaltet immer ein Lichtbild und das saarländische Wappen.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben bzw. selbst Opfer geworden sein und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

