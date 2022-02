Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Altenheim in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Tatzeit zwischen dem 02.02.2022, 15:15 Uhr, und dem 03.02.2022, 06:50 Uhr, wurde in ein Altenheim in der St.-Barbara-Straße, in St. Ingbert, eingebrochen. Der oder die Täter brachen durch ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten dort erfolglos ein Büro nach Wertgegenständen. Dem jetzigen Erkenntnisstand zufolge wurde jedoch nur Sachschaden verursacht und nichts entwendet. Die Polizei St. Ingbert sucht nun Zeugen der Tat. Anwohner oder Passanten, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, unter der 06894/1090 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell