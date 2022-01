Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Tageswohnungseinbruch in Abwesenheit der Eigentümer

St. Ingbert, Am Langen Stein (ots)

Am Sonntag, den 30.01.2022, kam es im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 16:50 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Langen Stein" in 66386 St. Ingbert. Hierbei begab sich ein unbekannter Täter an das Wohnanwesen und brach in Abwesenheit der Eigentümer über eine Seiteneingangstür in das Wohnanwesen ein.

Der Täter durchwühlte sodann die Schränke und Schubladen und entwendete zum Nachteil der Geschädigten einen Laptop der Marke Medion.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung, noch bevor die Eigentümer in das Wohnanwesen zurückkehrten. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 1000 Euro.

Sollten Zeugen sachdienliche Angaben machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten. Die PI St. Ingbert fordert an dieser Stelle die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Wahrnehmungen niederschwellig mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell