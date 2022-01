Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

St. Ingbert (ots)

Am 29.01.2022 kam es um ca. 05:00 Uhr im Kreuzungsbereich Kohlenstraße/ Schlachthofstraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Mercedes-Benz oder BMW (neueres Baujahr) missachtete die bei ihm Rot zeigende Lichtzeichenanlage und fuhr in den benannten Kreuzungsbereich ein.

Hierdurch musste eine bereits im Kreuzungsbereich befindliche Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW ausweichen, wodurch dieser derart beschädigt wurde, dass ein Weiterfahren nicht mehr möglich war.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bislang unbekannte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs machen können oder gar ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 zu melden.

