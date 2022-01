Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Täterfestnahme nach Tageswohnungseinbruchsdiebstahl und Pkw-Diebstahl in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Mittwochmittag, 26.01.2022, gegen 11:40 Uhr, kam es zu einem Tageswohnungseinbruchsdiebstahl und einem Pkw-Diebstahl in der Straße Am Gütterwieschen, in St. Ingbert. Die beiden der Polizei bekannten Tatverdächtigen (32 und 36 Jahre alt) brachen zunächst, in Abwesenheit der 56-jährigen Geschädigten, in deren Wohnanwesen ein, indem sie mehrere Scheiben einschlugen. Anschließend brachen sie den vor dem Wohnanwesen stehenden, abgemeldeten Pkw der Geschädigten auf. In diesem wollten die Täter das Diebesgut aus dem Wohnwesen von der Tatörtlichkeit wegschieben. Als dies misslang, wurde einer der Täter bei weiteren Tathandlungen durch die von Anwohnern alarmierte Polizei festgenommen. Der zweite Täter flüchtete von der Tatörtlichkeit und konnte auch im Rahmen der darauffolgenden Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden befindet sich im mittleren vierstelligen Bereich. Das Diebesgut und der aufgebrochene Pkw wurden zurückgelassen. Die Spurensuche am Tatort wurde durch Kräfte der Kriminalpolizei durchgeführt. Auf beide Täter kommt nun ein Strafverfahren wegen schwerem Diebstahl zu. Der Polizei liegen mehrere Zeugenaussagen vor. Sollte es darüber hinaus weitere Zeugen geben, die insbesondere Aussagen zu dem flüchtigen Täter machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

