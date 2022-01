Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert

St. INgbert (ots)

Am Montag, den 24.01.2022, im Tatzeitraum zwischen 07:15 Uhr und 15:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Oststraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort in einer Parklücke abgestellter PKW (schwarzer Peugeot 2008) im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

