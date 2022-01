Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: LKW macht sich selbstständig und verursacht Verkehrschaos

St. Ingbert (ots)

Am 20.01.2022 kam es gegen 14:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall und einem folglich öffentlichkeitswirksamen Einsatz im Bereich der Oststraße in St. Ingbert. Auf einer dortigen Zufahrtsstraße zu einem Baumarkt rollte ein unbesetzter Sattelzug, welcher nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, rückwärts - bis er in einer Böschung (Höhenunterschied ca. 2 Meter) zum Stehen kam. Der LKW, welcher zwischenzeitlich von der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert aufgrund drohender Kippgefahr gesichert wurde, musste folglich mit einem speziellen LKW-Abschleppfahrzeug geborgen werden. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Personenschaden. Im Bereich der Böschung entstand Flurschaden in geringer Höhe. Eine der beiden Richtungsfahrbahnen musste während der Bergungsarbeiten für ca. 3 Stunden gesperrt werden.

