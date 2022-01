Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert gesucht

St. Ingbert (ots)

Am 17.01.2022, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein vermutlich weißer PKW die Ensheimer Straße in St. Ingbert in Fahrtrichtung Südstraße. In der Kurve vor dem Amtsgericht geriet der Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel eines vor dem Anwesen Hausnummer 9 abgestellten Dacia Sandero. Der Außenspiegel des geparkten PKW wurde hierbei beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem flüchtigen PKW oder dem Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei St. Ingbert unter Tel.: 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell