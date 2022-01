Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohnwagendiebstahl in St. Ingbert-Hassel

St. Ingbert-Hassel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06.01.2022 ereignete sich gegen 04:00 Uhr in der Rohrbacher Straße, in St. Ingbert-Hassel, ein versuchter Diebstahl eines Wohnwagens. Dabei gelang es den Tätern den Wohnwagen vom umzäunten Grundstück der Geschädigten zu schieben. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter dann jedoch von der weiteren Tatausführung ab und ließen den Wohnwagen auf der Straße stehend zurück. Zu Sachschäden kam es letztendlich nicht. Ein Zeuge teilte den Sachverhalt schließlich den Geschädigten mit, die dann wiederum unverzüglich die Polizei St. Ingbert verständigten. Es wird nun nach Zeugen der Tat gesucht. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert gebeten (06894/1090).

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell