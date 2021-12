Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

St. Ingbert (ots)

Unfallhergang:

In der Nacht von Sonntag, 26.12.2021, auf Montag, 27.12.2021, ereignete sich in St. Ingbert/Hassel, in der St. Ingberter Straße Höhe Anwesen 46 ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter weißer VW Tiguan beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den VW gestreift und dabei den linken Außenspiegel stark beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen (Tel.Nr.: 06894-1090).

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell