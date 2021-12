Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Auslegen von Gifködern Nordendstraße St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 23.12.2021 legte eine bislang unbekannte Person in der Nordendstraße in St. Ingbert zwei Wurststücke, in welchen sich Reiszwecknadeln befanden, auf dem Gehweg vor einem Anwesen aus. Zu einem Schaden ist es nicht gekommen. Es wurde bei der Polizei Strafanzeige gestellt.

Bei Hinweisen wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Die Polizei appelliert auch an Nicht-Tierhalter, verdächtige Beobachtungen bitte zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell