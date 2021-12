Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Kaufland St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

St. Ingbert - Am 11.12.2021 kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr im Grubenweg St. Ingbert auf dem dort befindlichen Kaufland-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug den Kaufland-Parkplatz und kollidierte mit einem in Queraufstellung geparkten schwarzen Seat Leon mit HOM-Kreiskennzeichen. An diesem entstand eine Eindellung an der Fahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert unter Tel.: 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

