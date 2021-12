Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Wohnanwesen in der Steinstraße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 11.12.2021 zwischen 11:00 Uhr und 21:20 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in der Steinstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte in ein dort befindliches Haus eingebrochen. Hierzu warf er mit einem Stein ein Fenster ein und verschaffte sich Zugang zum Anwesen, um in der Folge aus diesem u.a. Schmuck zu entwenden.

Sollte jemand den Einbruch beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

