Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruchsdiebstahl in einen Imbiss in der Kohlenstraße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum zwischen 01.12.21, 23:00 Uhr und 02.12.21, 09:00 Uhr, kam es in der Kohlenstraße in St. Ingbert zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Imbiss. Dabei begab sich unbekannter Täter hinter das Anwesen des Gebäudes und überkletterte eine Mauer. Anschließend wurde eine Tür aufgehebelt, die dadurch beschädigt wurde. Neben Tageseinnahmen wurden auch weitere Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 6000 Euro.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell