Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert gesucht

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, den 29.11.2021, 18:30 Uhr und Dienstag, den 30.11.2021, 05:30 Uhr, ereignete sich in der Kaiserstraße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Rohrbach und kollidierte beim Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten blauen Citroen DS3. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert unter Tel.: 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

