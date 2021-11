Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert - Polizei sucht Zeugen

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum vom 29.11.2021 (Montag), 17:00 Uhr, bis zum 30.11.2021 (Dienstag), 07:30 Uhr, ereignete sich in der Josefstaler Straße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall, bei dem sich der/die Verursacher:in unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die flüchtige Person war in Fahrtrichtung Schnappach unterwegs, streifte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Ob auch am Fahrzeug der verursachenden Person ein Schaden entstand, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen (06894/1090).

