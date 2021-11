Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert gesucht

St. Ingbert (ots)

Am 26.11.2021 kam es zwischen 18:10 Uhr und 18:20 Uhr in der Ensheimer Straße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug die Ensheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen Toyota. An diesem entstand ein Streifschaden, der sich über die komplette Fahrerseite des Fahrzeugs zog. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert unter Tel.: 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell