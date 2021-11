Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Kennzeichendiebstahl an PKW

St. Ingbert (ots)

Am Donnerstag, den 25.11.2021, kam es im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr zum Kennzeichendiebstahl in der Spieser Straße in St. Ingbert-Rohrbach. Ein bislang unbekannter Täter entfernte hierbei durch Gewaltanwendung die beiden Schilder mit SLS-Kreiskennzeichen, welche an einem Ford Mondeo angebracht waren.

Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, so wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell