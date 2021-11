Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Insgesamt 16 Sachbeschädigungen durch Graffiti in den Straßen "Untere Goldene Au" und "Altenwalder Straße" in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 24.11.2021, 15:00 Uhr bis zum 25.11.2021, 10:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter sowohl in der Altenwalder Straße als auch in der Straße "Untere Goldene Au" in 66386 St. Ingbert-Mitte mehrere Grundstücksmauern sowie einen Stromkasten beschädigt, indem er diese mittels Sprühfarbe mit insgesamt 16 Graffiti besprühte. Es entstand Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

Sollte jemand die Taten beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

