Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 18.11.2021 kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr in der Nordstraße, vor dem Anwesen 15 in St. Ingbert- Rohrbach zu einem Verkehrsunfall bei welchem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Hierbei wurde ein schwarzer Toyota Yaris mit IGB-Kreiskennzeichen, welcher ordnungsgemäß Fahrbahnrand parkte, im Bereich der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

