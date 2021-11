Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Ladendieb überführt

St. Ingbert (ots)

Am 18.11.2021 kam es gegen 15:00 Uhr in einem Supermarkt im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach zu einem Ladendiebstahl von Zigaretten. Laut Zeugenaussagen gelang es dem Täter, die Diebstahlssicherung des Zigarettenregals zu überwinden und zahlreiche Zigarettenpackungen zu entwenden. Nach dem der Täter in der Nähe des Supermarktes zu Fuß aber jedoch ohne das Diebesgut angetroffen und kontrolliert werden konnte, konnte zunächst seine Identität festgestellt werden. Bei dem aus Offenbach stammenden 31-jährigen rumänischen Täter führte die Personendurchsuchung nicht zum Auffinden der Zigaretten. Der 31-Jährige wurde auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen.

Im Rahmen einer anschließenden Observation konnte der 31-Jährige mit seinem bis dato nicht aufgefundenen Pkw lokalisiert und in Bruchmühlbach-Miesau erneut kontrolliert werden. Dabei konnte letztendlich ein Teil des Diebesgutes in seinem Fahrzeug versteckt aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 31-Jährigen, der bereits mehrfach gleichgelagert in Erscheinung getreten war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet; die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

